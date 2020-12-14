Вице-губернатор Петербурга Бельский выступит 16 декабря на «часе правительства»

Вице-губернатор Петербурга Бельский выступит 16 декабря на &#171;часе правительства&#187;
Вице-губернатор Петербурга Александр Бельский. Фото: сайт Муниципального совета Сестрорецка

Совет фракций Законодательного собрания Северной столицы постановил включить в «Часы Правительства Санкт-Петербурга» в среду, 16 декабря, выступление вице-губернатора Александра Бельского, посвященное взаимодействию парламентариев с районными администрациями.

Председатель ЗакСобрания Петербурга Вячеслав Макаров отметил, что в условиях повышенной нестабильности городу требуется особенно четкая синхронизация действий законодательной и исполнительной власти. Верные решения должны оперативно приниматься на всех уровнях власти.

Совместная работа депутатов и петербургского Правительства по борьбе с пандемией COVID-19 и её последствиями показало, что такое сотрудничество может быть крайне эффективным. «Считаю, что она должна стать моделью для совершенствования взаимоотношений по всей вертикали городской власти», — заключил Макаров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что председатель ЗакСобрания Макаров прокомментировал одобрение поправок к закону о митингах.

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