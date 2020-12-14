В Выборге возбуждено дело за убийство по неосторожности мужчины на охоте

В Выборге возбуждено дело за убийство по неосторожности мужчины на охоте
Мужчина случайно попал в живот охотнику. Фото: Pixabay

В Выборгском районе мужчина в результате огнестрельного ранения на охоте скончался.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области, на данный момент по факту происшествия возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, подозреваемый 13 декабря находился в лесном массиве в районе карьера «Майский» на охоте. В ходе мероприятия совершил выстрел из карабина. В результате своих неосторожных действий причинил ранение живота, учувствовавшему в охоте мужчине 1961 года рождения. Потерпевший скончался на месте.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержали мужчину, который открыл стрельбу рядом с рынком Маршала Казакова.

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