В Петербурге задержали мужчину, который открыл стрельбу рядом с рынком на Маршала Казакова

В Петербурге задержали мужчину, который открыл стрельбу рядом с рынком на Маршала Казакова
Момент стрельбы попал на запись камер видеонаблюдения. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

В субботу, 12 декабря, около полудня, за рынком на улице Маршала Казакова неизвестный мужчина на белом «Опеле» открыл стрельбу из автомата Калашникова. Его задержали «по горячим следам».

Услышав выстрелы, напуганные граждане позвонили в полицию. Стражи порядка оперативно прибыли к месту происшествия, но злоумышленник успел скрыться: полицейские изъяли с места стрельбы гильзы и коробку от патронов. Позже выяснилось, владелицей «Опеля» является 38-летняя петербурженка, 36-летний муж которой продал омолоенный автомат Калашникова неизвестному мужчине, который представился «Андреем».

Во время совершения сделки покупатель в качестве проверки оружия несколько раз выстрелил из окна авто. В результате в отношении «Андрея» возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. 13 декабря его удалось задержать. Установлено, что мужчина неоднократно был судим: за угон, грабеж, хулиганство, кражу и мошенничество. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в магазине на проспекте Науки в упаковке из-под сока нашли самодельную бомбу.

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