Самодельную бомбу в коробке из под сока «Добрый» нашли в магазине на Науки

Самодельную бомбу в коробке из под сока &#171;Добрый&#187; нашли в магазине на Науки
Магазин расположен на первом этаже жилого дома. Фото: Карты Google

В Калининском районе Петербурга обнаружили коробку из-под сока «Добрый», внутри которой находились провода, воспламенители и зеленая жидкость. Такой «напиток» увидели в магазине, расположенном на первом этаже жилого дома

В субботу, 12 декабря, подозрительную коробку заметил продавец отдела «Одежда» в магазине «Академический» на проспекте Науки, 55. Женщина стояла в примерочной, где сильно пахло горюче-смазочными материалами.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в магазин оперативно прибыл инженер-сапер. Внутри упаковки он нашел пластиковую бутылку с зеленой жидкостью, в которую были вставлены два воспламенителя из световых ламп и провода. К ней также были подсоединены часы-будильник и батарейки.

Коробка предположительно является самодельным взрывным устройством. Предмет изъят и направлен в экспертно-криминалистический центр.

Камеры наблюдения в магазине отсутствуют. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в этот же день полицейские искали бомбу на станции метро «Черная речка». Об угрозе заявил аноним.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
взрывоопасные предметы полиция проспект науки саперная


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Самодельную бомбу в коробке из под сока «Добрый» нашли в магазине ...
Эксперты узнали, кем хотят быть на Новый год дети в Санкт-Петербурге
Кинологи призывают не покупать щенков для подарка на Новый год
Сушильный шкаф обеспечит защиту даже самых деликатных тканей
Что делать, если у вас нашли «легкий» COVID-19: инфографика Gazeta.SPb
«Дистанционка» настигает: петербургские школы ждут «передышки» от COVID-19 ...
Ребенок устроил костер прямо в квартире в Купчино, госпитализировали его и ...
Как изменились правила оформления больничных