Самодельную бомбу в коробке из под сока «Добрый» нашли в магазине на Науки

В Калининском районе Петербурга обнаружили коробку из-под сока «Добрый», внутри которой находились провода, воспламенители и зеленая жидкость. Такой «напиток» увидели в магазине, расположенном на первом этаже жилого дома

В субботу, 12 декабря, подозрительную коробку заметил продавец отдела «Одежда» в магазине «Академический» на проспекте Науки, 55. Женщина стояла в примерочной, где сильно пахло горюче-смазочными материалами.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в магазин оперативно прибыл инженер-сапер. Внутри упаковки он нашел пластиковую бутылку с зеленой жидкостью, в которую были вставлены два воспламенителя из световых ламп и провода. К ней также были подсоединены часы-будильник и батарейки.

Коробка предположительно является самодельным взрывным устройством. Предмет изъят и направлен в экспертно-криминалистический центр.

Камеры наблюдения в магазине отсутствуют. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в этот же день полицейские искали бомбу на станции метро «Черная речка». Об угрозе заявил аноним.