Полицейские искали бомбу на станции метро «Черная речка»

Полицейские искали бомбу на станции метро &#171;Черная речка&#187;
Опасное устройство искали в метро. Baltphoto/Андрей Пронин

Неизвестный сообщил в полицию о бомбе, заложенной на станции метро «Черная Речка». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел в субботу, 12 декабря. Аноним сообщил по номеру «112» о том, что на указанной станции пассажирам угрожает опасность. На место незамедлительно прибыли правоохранители.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ходе осмотра станции взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Эвакуацию не проводили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге анонимы несколько раз за день «минировали» Мариинский театр. Сообщения с угрозами поступили на электронную почту общественной палаты Петербурга.

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