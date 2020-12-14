Полицейские искали бомбу на станции метро «Черная речка»

Неизвестный сообщил в полицию о бомбе, заложенной на станции метро «Черная Речка». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел в субботу, 12 декабря. Аноним сообщил по номеру «112» о том, что на указанной станции пассажирам угрожает опасность. На место незамедлительно прибыли правоохранители.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ходе осмотра станции взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Эвакуацию не проводили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге анонимы несколько раз за день «минировали» Мариинский театр. Сообщения с угрозами поступили на электронную почту общественной палаты Петербурга.