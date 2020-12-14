В Петербурге ушел из жизни оперный певец Владимир Кравцов

Восемнадцатилетним юношей Владимира Кравцова призвали на фронт. Он участвовал в прорыве обороны на Висле, освобождении городов Сохачев, Скерневице, Лович, Быдгощ, форсировании Одера и с боями дошел до Берлина. Фото: пресс-служба Мариинского театра

Восемнадцатилетним юношей Владимира Кравцова призвали на фронт. Он участвовал в прорыве обороны на Висле, освобождении городов Сохачев, Скерневице, Лович, Быдгощ, форсировании Одера и с боями дошел до Берлина. Фото: пресс-служба Мариинского театра

В воскресенье, 13 декабря, на 94-м году жизни скончался оперный певец, заслуженный артист РСФСР и ветеран Великой Отечественной войны Владимир Кравцов.

Об этом gazeta.spb.ru уведомила пресс-служба Мариинского театра, где Владимир Васильевич служил с 1958 года. Карьеру певца герой войны, дошедший до Берлина, начинал как артист хора в Азербайджанском театре оперы и балета им. М. Ф. Ахундова, параллельно получая музыкальное образование.

На сцене же Мариинского театра (в советское время — Кировского) на протяжении почти четверти века артист исполнял главные партии тенорового репертуара. Кравцов неоднократно вступал на сцене московского Большого театра и ездил на европейские гастроли. Валерий Гергиев и коллектив Мариинского театра выражают искренние соболезнования родным и близким ушедшего из жизни певца. О дате и месте прощания станет известно позднее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о смерти легендарного актера Валентина Гафта.