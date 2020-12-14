В центре Петербурга доставали пьяного мужчину из реки

Мужчину уже передали медикам для осмотра. Непонятно, в каком он состоянии.

В центре Санкт-Петербурга сегодня вечером, 14 декабря, чуть не утонул мужчина. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось у набережной реки Фонтанки. По предварительным данным, пьяный гражданин упал в ледяную воду и не мог из нее выбраться. Ему пришли на помощь спасатели, которые передали его медикам. Непонятно, как себя чувствует пловец.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во Всеволожском районе мать уронила ребенка в воду, пытаясь проскочить перед поездом.