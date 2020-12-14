Врач перечислил жалобы пациентов спустя месяцы после перенесенного коронавируса

На последствия болезни жалуются обычно пациенты старше 30 лет. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

На последствия болезни жалуются обычно пациенты старше 30 лет. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Некоторые россияне отмечают, что не чувствуют, будто до конца выздоровели.

Врач рассказал, на что жалуются пациенты, переболевшие коронавирусом. Своим опытом он поделился с «Лентой.ру». Он отметил, что многие граждане заявляют, что даже спустя несколько месяцев чувствуют слабость, у них повышенное артериальное давление, головокружения и нарушения пищеварения.

Мужчины также жалуются на проблемы в половой сфере – у них снижается уровень тестостерона, который необходим для поддержания мышечной массы. Пока что медики не знают, что с этим делать.

Он добавил, что с последствиями коронавируса обычно сталкиваются пациенты старше 30 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вакцина от Covid-19 «Спутник V» показала эффективность в 91,4%. Отмечается, что такие показатели получились из результатов по 22 тыс. 714 добровольцам.