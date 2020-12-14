Нарколог рассказал, как бороться с похмельем после Нового года

Нарколог рассказал, как бороться с похмельем после Нового года
Врач посоветовал пить побольше простой воды. Фото: pixabay.com

Лучше всего помогает простая вода.

Доктор Юрий Сиволап рассказал, как избавиться от похмелья. Своим советами он поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Нарколог посоветовал пить побольше воды – можно с лимоном, брусникой, клюквой, витаминами. Он отметил, что нет никаких специальных лекарств, которые бы помогали при похмелье.

Врач добавил, что бывает такое, когда человек выпил слишком много – в таких случаях есть опасность для его жизни. Стоит в таком случае обратиться за помощью профессионала. Сиволап подчеркнул, что в остальных случаях нужно просто переждать – отдохнуть и дождаться протрезвления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что алкоголь может привести к смертельному исходу при вакцинации от Covid-19. Кроме этого, Алексей Казанцев отметил, что могут произойти разные последствия. От ухудшения состояния до «извращенной реакции».

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