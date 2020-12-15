Путин поздравил Байдена с победой на выборах в США

Президент России обратился к Джозефу Байдену с поздравлениями на выборах в президенты США. Кандидат от демократической партии опередил действующего президента Дональда Трампа на 74 голоса выборщиков.

Об этом заявили в пресс-службе Кремля во вторник, 15 декабря. Отмечается, что свои слова Владимир Путин выразил Байдену в телеграмме.

«Путин пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир», – говорится в сообщении Кремля.

Кроме этого, Владимир Путин подчеркнул, что готов «Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с вами».

Напомним, что выборы президента в США состоялись 3 ноября. По их итогам Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков, а Дональд Трамп – 232. Для победы было необходимо – 270.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что России предрекли «невиданные санкции» при Байдене.