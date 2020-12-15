Десятки автоволонтеров в Петербурге помогают врачам добраться до больных COVID-19

Петербургские волонтеры на личном транспорте подвозят медиков на вызовы к пациентам с коронавирусом. В настоящее время в городе насчитывается 139 автоволонтеров.

Как сообщили в пресс-службе городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, проект «Подвези врача» стартовал в Северной столице еще в ноябре. За это время городские волонтеры помогли врачам добраться до больных по 3782 адресам.

Проект был организован общественными организациями «СПБ.АВТО» и «Чистые Игры». Чтобы присоединиться к волонтерам, нужно позвонить организаторам проекта по номеру +7 (921) 905-0994. Стать волонтером может любой желающий в возрасте от 18 до 50 лет без хронических заболеваний.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге запустят бесплатное такси для врачей.