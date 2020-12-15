Пять депутатов Госдумы повторно подхватили коронавирус

Пять депутатов Госдумы повторно подхватили коронавирус
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Фото: Государственная дума

Пять российских депутатов повторно подхватили коронавирус. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, всего 157 депутатов переболели или находятся в больницах с новым вирусом. Володин добавил, что у парламентариев не выработались антитела, в результате чего они снова заразились Covid-19.

Как сообщили «РИА Новости», председатель Госдумы отметил, что среди тех, у кого выявили болезнь повторно, оказался Артур Чилингаров, которому в сентябре исполнился 81 год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около 64 тысяч жителей Северной столицы лечатся от новой коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях — то есть, дома.

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