Около 64 тысяч петербуржцев лечатся от COVID-19 в домашних условиях

Около 64 тысяч петербуржцев лечатся от COVID-19 в домашних условиях
Беглов распорядился улучшить организацию процесса лечения для амбулаторных больных. Фото: unsplash

Около 64 тысяч жителей Северной столицы лечатся от новой коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях — то есть, дома.

Об этом в понедельник, 14 декабря, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Градоначальник также распорядился максимально оптимизировать лечение пациентов с легкой формой COVID-19, которым не требуется госпитализация.

Отметим, что по последним данным в Северной столице зарегистрировано более 180 тысяч зараженных коронавирусом. Свыше 100 тысяч человек выздоровели с начала ведения статистики. Кроме того, нарастающим итогом число жертв опасной инфекции приближается к 6,5 тысячам людей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что десятки автоволонтеров помогают петербургским врачам оперативнее добираться до пациентов. На данный момент развозят медиков 139 горожан.

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