В Минпромторге не видят предпосылок для дальнейшего роста цен на базовые товары

В Минпромторге не видят предпосылок для дальнейшего роста цен на базовые товары
Минпромторг должен отследить, чтобы сдерживание роста цен на одни товары, не стало поводом для повышения стоимости других. Фото: pixabay

Заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов отметил, что ведомство не ожидает роста стоимости товаров, не попавших в постановление правительства о сдерживании цен.

Евтухов подчеркнул, главная задача министерства — отследить, чтобы фиксация цен на определенные категории продуктов не осуществлялась за счет повышения стоимости других социально значимых товаров для населения. Однако предпосылок для этого, по словам представителя Минпромторга, на данный момент нет.

Об этом Евтухов заявил во вторник, 15 декабря, в эфире телеканала «Россия 24». Напомним, что президент России Владимир Путин поручил правительству сдержать рост цен на продовольственные товары.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о стабилизации цен на ряд продуктов по поручению главы государства.

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