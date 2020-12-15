В ночь на среду Петербург завалит снегом — дорожники во всеоружии

Дежурная служба Комитета по благоустройству круглосуточно принимает звонки от жителей, связанные с уборкой подведомственных территорий, по телефону 314-60-13. Фото: Baltphoto/Анатолий Климов

Дежурная служба Комитета по благоустройству круглосуточно принимает звонки от жителей, связанные с уборкой подведомственных территорий, по телефону 314-60-13. Фото: Baltphoto/Анатолий Климов

По прогнозам синоптиков, в 5 утра 16 декабря на Северную столицу обрушится снегопад. Есть вероятность, что снег будет идти весь завтрашний день.

В связи с этим дорожные предприятия Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга начали подготовку уже сейчас. Дорожные работники обработают тротуары и проезжую часть солевыми растворами против гололеда. Кроме того, по распоряжению главы Комитета Сергея Малинина будет усилено количество как техники, так и людей, задействованных в уборке дорог.

В то же время, в ведомстве рекомендуют пешеходам и автомобилистам быть предельно внимательными в условиях снегопада, следить за состоянием дорог и обходить скользкие места, а также сообщать в комитет при обнаружении проблемных участков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что завтра днем потеплеет до +1 градуса, поэтому снегопад, скорее всего, превратится в дождь.