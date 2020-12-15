Патриарх Кирилл поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах

Патриарх Кирилл поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах
Патриарх Кирилл. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США.

«Русская православная церковь считает межрелигиозный и межкультурный диалог важным инструментом укрепления взаимоуважения и добрососедства, согласия в обществе. Выражаем готовность к совместной работе в этой сфере с властями Соединенных Штатов Америки», — говорится сообщении, которое опубликовано на сайте РПЦ.

Патриарх также выразил надежду на внимание властей США к религиозным нуждам русскоязычной паствы в стране.

Выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Путин также направил телеграму с поздравлением. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.

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