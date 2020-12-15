В Петербурге для хранения вакцины не хватает холодильников

В Петербурге для хранения вакцины не хватает холодильников
Вакцина от коронавируса станет доступнее. Фото: minzdrav.gov.ru

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев заявил, что в Северной столице медленно развёртывают прививочные пункты, их пока только два в городе.

В Петербурге не хватает холодильников для хранения вакцины, заявил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Необходимо, чтобы была полностью соблюдена холодовая цепочка. От момента нахождения на нашей фармбазе, до момента, когда будет выполняться прививка», — отметил он.

По последним данным, с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 182 022 зараженных, выздоровело 102 497 пациентов, число смертельных исходов достигло 6 460.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге ситуация с пандемией коронавирусной инфекции остается напряженной. В городе осталось всего 4% коек для инфицированных пациентов. Об этом рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев.

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