Лидер республиканцев в Сенате США призвал однопартийцев не оспаривать итоги выборов

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) призвал однопартийцев не оспаривать результаты выборов президента на заседании американского Конгресса по утверждению результатов голосования коллегии выборщиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лидера демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер (штат Нью-Йорк).

Он отметил, что Макконнел заявил, что он признает демократа Джо Байдена избранным президентом.

«Он во время ланча с другими [республиканцами] призвал сенаторов двигаться вперед и не препятствовать коллегии выборщиков, не заниматься какими-либо махинациями», — заявил Шумер.

Выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Путин также направил телеграму с поздравлением. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.