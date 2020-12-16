Майк Помпео считает Россию «реальным вызовом»

Майк Помпео считает Россию «реальным вызовом»
Майк Помпео. Фото: Википедия

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия является «вызовом» для Соединенных Штатов в киберсфере.

Он снова обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы, сообщает РИА «Новости». По его словам, «Россия стала более агрессивной».

«Мы лучше справились в 2020 году, дав им отпор. Это реальный вызов. Мы заставили русских заплатить цену», — заявил Помпео.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон беспокоят российские корабли, которые заходят в кипрские порты по дороге в Сирию. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на сайте Госдепа.

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Майк Помпео политика США


 

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