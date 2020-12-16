Налоги, льготы и выступление вице-губернатора Бельского: в Петербурге пройдет заседание ЗакСа

В Петербурге в среду, 16 декабря, в Мариинском дворце пройдет заседание Законодательного Собрания. В повестке кроме обсуждения законопроектов – выступление вице-губернатора Александра Бельского.

Александр Бельский выступит перед депутатами в рамках часа правительства. Вице-губернатор курирует работу комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, а также комитетов по печати и взаимодействию со СМИ и территориального развития.

Ожидается, что в среду депутаты обсудят, по меньшей мере, десять законопроектов. Речь пойдет и о том, чтобы дать бездомным в Петербурге возможность получать выплаты на детей в возрасте от семи до десяти лет. Сегодня в Северной столице есть более ста детей, у которых нет определенного места жительства.

Депутаты также рассмотрят изменения в закон о налогах и льготах в рамках третьего пакета антикризисных мер. Губернатор Петербурга Александр Беглов предлагает продлить налоговые каникулы, в том числе для организаций культуры и гостиничного бизнеса.

Планируется, что в первом чтении будет рассмотрен и законопроект, который позволит Петербургу и Ленинградской области ввести общие льготы на проезд для жителей двух регионов. Это означает, что льготники из Северной столицы смогут воспользоваться льготным проездом в области и наоборот. Соглашение будет финансироваться их бюджета двух субъектов, оно рассчитано на период с 2021 по 2022-го года.

Другие законопроекты касаются, в том числе территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи, организации горячего питания в учебных заведениях, Общественной палаты и других вопросов.