Авиакомпания «Россия» стала лидером среди отечественных перевозчиков в международном рейтинге Safe Travel Score

Проект Safe Travel Barometer стартовал в 2020 году для мониторинга мер по охране здоровья и безопасности путешественников. Аналитики проекта оценивают безопасность пребывания туристов на каждом этапе путешествия: в аэропорту, в самолете, в отеле или в музее. Фото: авиакомпания "Россия"

Проект Safe Travel Barometer стартовал в 2020 году для мониторинга мер по охране здоровья и безопасности путешественников. Аналитики проекта оценивают безопасность пребывания туристов на каждом этапе путешествия: в аэропорту, в самолете, в отеле или в музее. Фото: авиакомпания "Россия"

Авиакомпания «Россия» получила 3,9 баллов из максимальных 5 в международном рейтинге Safe Travel Score проекта Safe Travel Barometer, который оценивает безопасность пассажирских перевозок в условиях пандемии COVID-19.

С результатом в 3,9 баллов авиакомпании «Россия» подтвердили звание одной из самых эпидемиологически безопасных отечественных авиакомпаний. В общей сложности, в рейтинге участвуют свыше 240 авиакомпаний со всего мира. Оценивают обеспечение безопасности пассажиров по различным критериям, среди которых ношение защитных масок экипажем, методика уборки салонов, контроль за использованием СИЗ пассажирами и многое другое.

В соответствии с Методическими рекомендациями Роспотребнадзора пассажиры самолетов «России» на протяжении всего полета обязаны носить маски и перчатки — это требование оговаривается в правилах, ознакомление с которыми обязательно при покупке билетов. Одноразовую маску следует сменить через три часа использования. При выполнении рейсов длительностью более трех часов бортпроводники готовы предоставить сменную маску.

Кроме того, авиакомпания применяет жесткие санкции к нарушителям — тех, кто отказывается использовать СИЗ, попросту не допускают на рейс. В салонах самолетов «России» установлены мощные НЕРА-фильтры для вентиляции, обеспечивающие глубокую очистку воздуха каждые 3-5 минут.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолеты авиакомпании «Россия» получат названия в честь Городов трудовой доблести.