Всемирный банк спрогнозировал рост уровня бедности в России до 14,2%

Всемирный банк спрогнозировал рост уровня бедности в России до 14,2%
"Что касается социальных мер, их комбинация была эффективной и смогла предотвратить рост бедности, который мог бы произойти под воздействием кризиса", — считает Рено Селигманн. Фото: pixabay

Всемирный банк считает, что меры государственной поддержки экономики в 2020 году позволили России избежать резкого роста уровня бедности.

Об этом в среду, 15 декабря, заявил глава представительства Всемирного банка в России Рено Селигманн в интервью РИА Новости. Согласно прогнозам организации, по итогам текущего года ВВП России должен снизится на 4%, а за чертой бедности окажутся 14,2% жителей страны.

Однако меры российских властей, принятые для стабилизации ситуации, обусловили снижение показателя уровня бедности до 11,6%. Селигманн отметил, что объемы антикризисных мер в РФ были доступными для бюджета страны и аналогичными странам с сопоставимым экономиками.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минпромторге не видят предпосылок для дальнейшего подорожания товаров первой необходимости.
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