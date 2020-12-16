Петербург потратит 70 млн рублей на такси для доставки пациентов с Covid-19

В Смольном планируют закупить еще 45 автомобилей для бесплатной доставки пациентов с коронавирусом на КТ-исследования.

Данные об этом заявил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в среду, 16 декабря, в эфире телеканала «78» в программе «Открытая студия». Парламентарий отметил, что данные деньги выделил губернатор города Александр Беглов на декабрь текущего года.

«Мы понимали, что в весеннюю волну использовали несвойственные функции машин скорой, поэтому пошли по пути, что губернатор выделил 70 млн на декабрь, чтобы мы возили пациентов на КТ», – заявил Олег Эргашев.

Кроме этого, чиновник отметил, что в городе работают 358 автоволонтеров. Их главная задача помогать врачам добираться до больных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге увеличат количество коек для коронавирусных больных в декабре. Планируется открыть еще 2 тыс. койко-мест.