Петербург потратит 70 млн рублей на такси для доставки пациентов с Covid-19

В Смольном планируют закупить еще 45 автомобилей для бесплатной доставки пациентов с коронавирусом на КТ-исследования.
Данные об этом заявил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в среду, 16 декабря, в эфире телеканала «78» в программе «Открытая студия». Парламентарий отметил, что данные деньги выделил губернатор города Александр Беглов на декабрь текущего года.
«Мы понимали, что в весеннюю волну использовали несвойственные функции машин скорой, поэтому пошли по пути, что губернатор выделил 70 млн на декабрь, чтобы мы возили пациентов на КТ», – заявил Олег Эргашев.
Кроме этого, чиновник отметил, что в городе работают 358 автоволонтеров. Их главная задача помогать врачам добираться до больных.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге увеличат количество коек для коронавирусных больных в декабре. Планируется открыть еще 2 тыс. койко-мест.