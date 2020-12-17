В России провели более 84,3 млн тестов на COVID-19

В России проведено более 84,3 млн тестов на выявление коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

За сутки 497 тысяч человек проверились на наличие коронавирусной инфекции. На карантине остаётся 592 572 человека.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 734 454 случая заражения, выздоровело 2 176 100 пациентов, умерло 48 564 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коронавирусная инфекция набирает обороты во всем мире. В США количество заражений поставило новый рекорд — выявлено более 13 млн случаев.