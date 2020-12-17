Путин:13,5% россиян живут за чертой бедности

Путин:13,5% россиян живут за чертой бедности
Пресс-конференция Владимира Путина. Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин заявил в ходе своей ежегодной пресс-конференции,, что 13,5% россиян живут за чертой бедности.

Путин напомним, что в 2000 году за чертой бедности жила треть населения страны, 29%. В 2017 году Россия вышла на планку 12,3%живущих за чертой бедности. Сейчас эта планка приподнялась до 13,5%.

«Это все равно очень много. План такой: к 2030 году уйти с 13,5% до 6,5%», — отметил он.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России назвал объективные причины для роста цен. Однако, добавил президент, повышение стоимости ряда продуктов его возмутило. Президент России Владимир Путин объяснил рост цен в России. По его словам, некоторый рост произошел из-за курсовой разницы.

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