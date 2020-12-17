«Это меня задело»: Путин высказался о росте цен

Президент России назвал объективные причины для роста цен. Однако, добавил президент, повышение стоимости ряда продуктов его возмутило.

Президент России Владимир Путин объяснил рост цен в России. По его словам, некоторый рост произошел из-за курсовой разницы.

«Там где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать острой реакции. Это меня задело», — заметил президент.

Так, например, Владимир Путин обратил внимание на то, что цены на хлеб и макароны выросли при рекордном урожае зерна.

«Это что такое, это с какой стати?», — спросил президент. По его словам, производители на внутреннем рынке стали «подтягивать» цены к общемировым, что не является приемлемым.

Пресс-конференция Владимира Путина проходит в четверг, 17 декабря. Президент отвечает на вопросы журналистов, находясь в Ново-Огарево.