Макрон получил положительный результат теста на коронавирус

Макрон получил положительный результат теста на коронавирус
Макрон заболел и находится сейчас дома. Фото: kremlin.ru

Президент Франции вынужден самоизолироваться, пока не выздоровеет.

Президент Франции Эммануэль Макрон получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает Елисейский дворец.

Политик стал тест методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией. Сейчас он находится на самоизоляции, но продолжает работать и выполнять все свои обязанности. Также на карантин отправили премьер-министра страны Жана Кастекса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин объяснил, почему до сих пор не сделал прививку от коронавируса. Он пояснил, что пока прививку получают люди определенной возрастной категории.

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