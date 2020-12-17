Макрон получил положительный результат теста на коронавирус

Президент Франции вынужден самоизолироваться, пока не выздоровеет.

Президент Франции Эммануэль Макрон получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает Елисейский дворец.

Политик стал тест методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией. Сейчас он находится на самоизоляции, но продолжает работать и выполнять все свои обязанности. Также на карантин отправили премьер-министра страны Жана Кастекса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин объяснил, почему до сих пор не сделал прививку от коронавируса. Он пояснил, что пока прививку получают люди определенной возрастной категории.