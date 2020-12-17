Президент Франции вынужден самоизолироваться, пока не выздоровеет.
Президент Франции Эммануэль Макрон получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает Елисейский дворец.
Политик стал тест методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией. Сейчас он находится на самоизоляции, но продолжает работать и выполнять все свои обязанности. Также на карантин отправили премьер-министра страны Жана Кастекса.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин объяснил, почему до сих пор не сделал прививку от коронавируса. Он пояснил, что пока прививку получают люди определенной возрастной категории.