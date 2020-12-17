Круговой недоволен количеством игрового времени в «Зените»

Футболист не понимает, почему играет за команду так мало.

Защитник «Зенита» Данил Круговой заявил, что в этом сезоне сыграл 554 минуты из 2250 возможных во всех турнирах. Футболист не понимает, с чем это связано, а также не берется судить, много это или мало. Своими наблюдениями Круговой поделился в социальных сетях.

Игрок поздравил подписчиков и коллег с наступающим Новым годом и с завершением первой части чемпионата. Он отметил, что 2020 год был богат по взлеты и падения. Круговой рад, что у него случился дебют в Лиге чемпионов, но при этом не понимает, почему его редко выпускали на поле.

Футболист надеется, что впереди его ждут игры за молодежную сборную России на чемпионате Европы. Там он планирует порадовать болельщиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Маркус Берг объяснил, почему не захотел играть за «Зенит».