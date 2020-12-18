Споры о плато, начало массовой вакцинации и противопоказания к ней: последние данные по Covid-19 в Петербурге

Споры Смольного с Роспотребнадзором насчет плато, увеличение количества прививочных пунктов, противопоказания к вакцине и советы тем, кто заболел: Gazeta.SPb публикует свежие данные по Covid-19 в Петербурге.

Статистика

За последние сутки коронавирусом в Петербурге заразились 3 757 человек. 3 050 выздоровело, 84 умерло. С начала пандемии инфекцию выявили у 193 300 горожан. Это данные «Стопкоронавирус.рф».

Плато

Петербургский Роспотребнадзор заявил о выходе города на плато по Covid-19. Об этом 16 декабря сообщила глава ведомства Наталья Башкетова. Однако ситуация, по ее словам, все равно остается напряженной. Комитет по здравоохранению, в свою очередь, с такими выводами не согласен: по мнению первого заместителя председателя ведомства Андрея Сараны, позиция Роспотребнадзора основывается на тестах.

«Мы смотрим и на эти цифры, и на количество госпитализированных, и тяжёлых, и ежедневные поступления, и предыдущие недели. Если сравнивать 46-ю и 47-ю недели, то это было плато по госпитализации. Если говорить о предыдущей и этой неделе, то есть неуклонный рост — мы поставили рекорд: свыше 6 тысяч госпитализированных. В эту неделю мы видим рост, если сравнивать с предыдущей неделей, около 0,7%», — сказал он.

Вакцинация

Во всех регионах России началась массовая вакцинация. Прививку от коронавируса теперь могут сделать не только медики, но и учителя, сообщил комитет по образованию. О том, какие при этом бывают ощущения, читайте в материале Gazeta.SPb. На первом этапе привьют педагогов средней и старшей школы, на втором — младшей, а также работников детских садов и лагерей.

К 17 декабря в Петербурге заработали 14 прививочных пунктов, рассказали в комитете по здравоохранению. До конца года должны открыться еще 56.

Однако перед тем как отправиться делать прививку, стоит обратить внимание на состояние своего организма. Вакцинация, по словам замначальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирины Катаевой, противопоказана тем, у кого на компоненты препарата наблюдаются аллергические реакции, гражданам с острыми инфекционными и неинфекционными, злокачественными и хроническими заболеваниями в стадии обострения, при иммунодефиците, беременным, женщинам в период вскармливания и детям до 18 лет.

Легкая форма Covid-19

А до тех пор, пока вакцина против коронавируса не станет доступна всем и каждому, гражданам следует внимательнее относиться к своему здоровью. Но для тех, кто заболел Covid-19 в легкой форме, комитет по здравоохранению выпустил специальную памятку. Подробнее — в материале Gazeta.SPb.