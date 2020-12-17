В Петербурге подготовили 14 пунктов для вакцинации от COVID-19 первых пациентов

В четверг, 17 декабря, в Комитете по здравоохранению Северной столицы заявили, что готовы к вакцинации от коронавируса горожан, находящихся в группе высокого риска заражения.

В первую очередь, прививки буду делать медицинским и социальным работникам, а также учителям. Для этих целей в Петербурге уже сейчас полностью оборудованы и подготовлены 14 прививочных пунктов. В места, где будут проводить вакцинацию, уже доставляют партии «Спутника V».

В комитете объяснили, что преподавателей и соцработников будут прививать по спискам организаций, в которых те работают. При этом адреса прививочных пунктов пока не раскрываются, чтобы не допустить скопления граждан, которые пока не могут претендовать на иммунизацию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве озвучили перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19.