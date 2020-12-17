В Минздраве рассказали о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

Перед прививкой стоит обследоваться у лечащего врача, чтобы избежать нежелательных последствий. Фото: sputnikvaccine.com

Перед прививкой стоит обследоваться у лечащего врача, чтобы избежать нежелательных последствий. Фото: sputnikvaccine.com

В Министерстве здравоохранения РФ перечислили категории граждан, которым пока что лучше воздержаться от вакцинации против коронавируса.

Так, инъекции вакцины не рекомендуются пациентам, страдающим от туберкулеза или онкологических заболеваний, гепатитов В и С, сифилиса, ВИЧ-инфекции. Также противопоказанием являются перенесённые в течение года острый коронарный синдром или инсульта. Кроме того, воздержаться от прививки стоит, если в ближайшие три месяца вы планируется зачатие ребенка, заявили в Минздраве в среду, 16 декабря.

Острые инфекционные заболевания и аллергия на компоненты вакцины, беременность и кормление грудью также являются основаниями для отказа от иммунизации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Владимир Путин объяснил, почему еще не сделал прививку от коронавируса.