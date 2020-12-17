В пятницу жителям Петербурга обещают мокрый снег и нулевую температуру

Завтра, 18 декабря, в Северной столице пройдет мокрый снег. Ожидается, что осадки обрушатся на город в дневное время, ночью будет просто облачно.

О сложных погодных условиях в четверг, 17 декабря, петербуржцев предупреждает региональное управление МЧС. По информации ведомства, температура в ночное время будет колебаться в пределах 0…-2 градусов, а ветер будет дуть со скоростью 1-5 метров в секунду.

Днем столбик термометра поднимется до 0…+2 градусов, установится юго-восточный ветер, скорость которого увеличится до 6-11 метров в секунду. Кроме того, неизменное в ночное время атмсоферное давление днем будет понижаться. В связи с повышением температуры и выпадением осадков на дорогах возможна гололедица — и пешеходам, и автомобилистам стоит быть предельно внимательными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что времена года в России могут сократиться из-за глобального потепления.