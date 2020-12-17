На КАД возле съезда на Шафировский произошло массовое ДТП

На КАД возле съезда на Шафировский произошло массовое ДТП
Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В четверг, 17 декабря, около восьми часов вечера на 41-м километре внутреннего кольца КАД между съездами на Шафировский проспект и проспект Косыгина столкнулись около шести автомобилей.

Как рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте», первая авария произошла еще в пять часов вечера. Водитель каршеринга «Ниссан» въехал в «Киа Пиканто» и чудом не перевернулся. Спустя несколько часов случились еще две аварии.

Информации о пострадавших, причина и обстоятельства массовых столкновений, как и точное количество участников аварий, устанавливается. На месте ДТП работает эвакуатор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в лобовом столкновении под Гатчиной сегодня днем погибли два человека. Еще нескольких участников аварии пришлось госпитализировать. Среди пострадавших двое детей.

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