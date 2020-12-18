Ученые назвали средство, которое спасёт от коронавируса

Ученые назвали средство, которое спасёт от коронавируса
Ученые провели эксперимент, который показал эффективность препарата. Фото: Pixabay

Ученые из Китая назвали препарат, который спасет от повторного заражения коронавирусной инфекцией.

Исследователи выяснили, что «Арбидол» снижает риск повторного инфицирования коронавирусом, сообщает ER. Препарат уже внесен в список противоковидных лекарств.

Ученые провели эксперимент, который показал эффективность препарата. Исследователи изучили течение инфекции у 360 пациентов, у которых заболевание протекало со средней тяжестью. Половина пациентов принимала «Арбидол», вторая — интерферон. В итоге повторно заразилось лишь 23 человека.

По последним данным, в мире зарегистрировано 74 875 300 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 42 283 277 пациентов, число смертельных случаев достигло 1 660 132.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперты проанализировали спрос на медицинский препарат «Арбидол» после того, как в Китае он был внесен в перечень лекарств для борьбы с коронавирусом.

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