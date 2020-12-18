Ученые назвали средство, которое спасёт от коронавируса

Ученые из Китая назвали препарат, который спасет от повторного заражения коронавирусной инфекцией.
Исследователи выяснили, что «Арбидол» снижает риск повторного инфицирования коронавирусом, сообщает ER. Препарат уже внесен в список противоковидных лекарств.
Ученые провели эксперимент, который показал эффективность препарата. Исследователи изучили течение инфекции у 360 пациентов, у которых заболевание протекало со средней тяжестью. Половина пациентов принимала «Арбидол», вторая — интерферон. В итоге повторно заразилось лишь 23 человека.
По последним данным, в мире зарегистрировано 74 875 300 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 42 283 277 пациентов, число смертельных случаев достигло 1 660 132.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперты проанализировали спрос на медицинский препарат «Арбидол» после того, как в Китае он был внесен в перечень лекарств для борьбы с коронавирусом.