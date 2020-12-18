Ученые назвали главный научный прорыв 2020 года

Ученые назвали главный научный прорыв 2020 года
Вакцина от коронавируса станет доступнее. Фото: minzdrav.gov.ru

Журнал Science назвал вакцины против коронавируса главным научным прорывом 2020 года.

По версии американского издания, препараты «разработали и испытали с рекордной скоростью» в разных странах мира.

«Мы понимали, что главный научный прорыв будет в той или иной степени связан с коронавирусом, но лишь в последние недели стало ясно, что этой чести удостоятся высокоэффективные вакцины от CoViD-19», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Министерстве здравоохранения РФ перечислили категории граждан, которым пока что лучше воздержаться от вакцинации против коронавируса. Так, инъекции вакцины не рекомендуются пациентам, страдающим от туберкулеза или онкологических заболеваний, гепатитов В и С, сифилиса, ВИЧ-инфекции.

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