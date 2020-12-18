Названы три наиболее безопасные для туризма страны

Только в трех из 16 стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, эпидемическая обстановка по коронавирусу соответствует всем критериям Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Только на Сейшельских островах, в Танзании и Эфиопии обстановка считается безопасной для путешествий во время пандемии.

По данным ведомства, в четырех странах не соблюдается ни один критерий — это Турция, Белоруссия, Казахстан и Швейцария. При этом одному или двум критериям соответствуют: Куба, Киргизия, Египет и Мальдивы, а также ОАЭ, Великобритания, Япония, Южная Корея и Сербия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил, что россияне массово отказываются от новогодних туров в Северную столицу из-за строжайших ограничений, введенных с целью стабилизации эпидобстановки. Закрытие общепита, музеев, театров, выставочных и концертных пространств в течение январских каникул не добавило городу привлекательности в глазах туристов.