Одно сдали, два ждут, третье – под проверкой СК: судьба зданий программы «Рубль за метр»

По результатам торгов, состоявшихся 12 сентября 2019 года, договор аренды на здание библиотеки Колобовых заключен с ООО «Пётръ». Фото: kgiop.gov.spb.ru

По результатам торгов, состоявшихся 12 сентября 2019 года, договор аренды на здание библиотеки Колобовых заключен с ООО «Пётръ». Фото: kgiop.gov.spb.ru

В Петербурге сдали первое историческое здание, которое отреставрировали по программе «Рубль за метр». С остальными проектами программы таких успехов пока нет. Один находится на начальной стадии, а другой – вовсе предмет проверки Следственного комитета.

Печальной судьбы смог избежать объект культурного наследия «Особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Ф. Я. и Н. Я. Колобовых». Работы по нему завершили.

Отметим, что программа «Аренда памятника за 1 рубль» предполагает передачу инвесторам объектов культурного наследия на 49 лет по результатам торгов с возможностью получения льготной арендной ставки. Главное условие – в первые два года собственник должен разработать проектную документацию, а в следующие пять лет провести восстановление объекта.

После инвестор получит право на льготную ставку аренды в размере 1 рубль за 1 кв. метр. Если реставрация затянется или не будет выполнена, город может расторгнуть договор.

Пока не со всеми объектами, которые попали под программу, все проходит гладко.

Так, работы по восстановлению оранжереи Собственной дачи в Петергофе, которая ушла с молотка в «аренду за рубль», находятся на начальном этапе. В результате, как писала Gazeta.SPb, оранжерею уже успели облюбовать асоциальные элементы. Специалистам же еще предстоит подготовить и согласовать проект.

Другой объект из программы, Александровские ворота, постигла более печальная участь. В конце октября Следственный комитет начал проверку из-за их разрушения.

В октябре этого года Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры сообщал о том, что Александровские ворота Охтинских пороховых заводов были разрушены во время реставрации. Утверждалось также, что работы на Химиков, 20 велись без согласования проекта и разрешения. Вскоре ведомство призвало привлечь арендатора к уголовной ответственности. В ответ арендатор – миллиардер, управляющий партнер УК «Теорема» Водопьянов — предложил комитету найти другого исполнителя для реставрации.

Отметим, что накануне стало известно о том, что по результатам торгов в аренду на 49 лет по этой же программе стали историческую дачу Н.М. Кочкина в Сестрорецке.