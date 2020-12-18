Рыбные консервы прибыли в порт Петербурга и вернулись обратно в Португалию

Рыбные консервы прибыли в порт Петербурга и вернулись обратно в Португалию
Консервы вернули в Португалию. Фото: Pixabay

Инспекторы регионального управления Россельхознадзора вернули в Португалию более 4 тонн рыбных консервов.

Как сообщили в пресс-службе управления ведомства, в порт Санкт-Петербурга прибыли более 2,2 тонн сардин и около 1,8 тонн тунца, которые поставило в виде консервов предприятие из округа Порту, что на севере Португалии. Консервы следовали в адрес столичной компании, занимающейся переработкой и оптовой торговлей пищевой продукцией.

Инспекторы провели документарный контроль и установили, что на консервы не было ветеринарного сертификата, выдаваемого компетентным органом страны-экспортера, а также разрешения на ввоз продукции.

В итоге был оформлен акт о возврате партии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербург прибыли около 120 тонн ананасов.

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