Нуждающимся петербуржцам раздали более 50 тысяч продуктовых наборов

Набор состоит из продуктов первой необходимости: крупы, чай, печенье, мука, сахар, растительное масло, а также молочная продукция (сметана, творог). Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Набор состоит из продуктов первой необходимости: крупы, чай, печенье, мука, сахар, растительное масло, а также молочная продукция (сметана, творог). Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Петербургские волонтеры акции #мывместе передали нуждающимся горожанам 50 тыс. 415 продуктовых наборов. Гуманитарную помощь получают пожилые, одинокие люди и многодетные семьи.

С октября поступило 3 117 заявок от пожилых и маломобильных горожан. Волонтеры выполнили 2 944 заявки. Они доставили наборы, в которые входят продукты первой необходимости: крупы, чай, печенье, мука, сахар, растительное масло, сметана и творог.

Как сообщили в пресс-службе комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, за последние сутки получили 290 человек

Для того чтобы получить помощь добровольцев, необходимо оставить заявку по номеру: 8-800-200-34-11.

«При наличии сомнений номер бейджа и имя волонтера можно проверить по телефону: 245-32-20», — отметили в комитете.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что десятки автоволонтеров в Петербурге помогают врачам добраться до больных COVID-19. Проект был организован общественными организациями «СПБ.АВТО» и «Чистые Игры».