Россиянам рассказали, в каких случаях не стоит оплачивать покупку картой

Многие выбирают оплату картой, но не всегда это нужно делать. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Многие выбирают оплату картой, но не всегда это нужно делать. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Решение платить наличными или картой нужно принимать, исходя из безопасности покупки. Об этом рассказал юрист Дмитрий Константинов.

По его словам, современные магазины предлагают несколько вариантов оплаты, среди которых покупатели все чаще выбирают безналичный. Константинов добавил, что при выборе способа оплаты на сайте лучше отказаться от оплаты картой.

Руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации юридической компании «Ильяшев и Партнеры» отметил в беседе с агентством «Прайм», что в маленьких магазинчиках и несетевых торговых точках есть риск стать жертвой мошенников и нарваться на специальные устройства, которые могут считать данные вашей карты. Также нужно насторожиться, если продавец слишком настаивает именно на безналичной оплате.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как распознать телефонных мошенников.