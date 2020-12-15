Россиянам объяснили, как распознать телефонных мошенников

Специалисты Банка России назвали ключевые признаки телефонных мошенников. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Специалисты Банка России назвали ключевые признаки телефонных мошенников. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Специалисты Банка России назвали ключевые признаки телефонных мошенников. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Как отмечают в ЦБ, насторожиться стоит уже от самого факта неожиданного звонка от незнакомого человека. Вторым признаком является то, что собеседник говорит о переводе денег и под любым предлогом просит выполнить транзакцию на какой-либо «безопасный» счет. Также мошенники могут попросить оплатить налог или штраф.

Мошенника можно распознать, если он заявляет об очень выгодных предложениях, будь то призы, уникальные условия по кредитам или инвестиционные продукты.

Помимо этого, злоумышленники всегда пытаются выяснить данные банковской карты, а также оказывают моральное давление. Регулятор предупредил, что настоящий сотрудник банка никогда не просит предоставить какие-либо данные карты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с начала 2020 года мошенники позвонили россиянам 15 млн раз.