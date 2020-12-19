Задержан безработный мужчина за нападение на дедушку в парадной на Коллонтай

В Невском районе Петербурга задержали мужчину, напавшего на пенсионера в подъезде. Он оставил пожилого жителя без часов и ключей от квартиры.

Преступный инцидент произошел в пятницу, 18 декабря. В отдел полиции обратилась 19-летняя жительница. Она рассказала, что в парадной дома 21 по улице Коллонтай неизвестный нанес телесные повреждения ее 74-летнему дедушке, а затем отобрал у него наручные часы и ключи от квартиры.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали 48-летнего мужчину.

По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина, задержанный за оборот наркотиков, оказался причастен к ограблению в Волхове. Он совершил разбойное нападение на организацию по предоставлению микро займов.