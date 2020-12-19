Мужчина, задержанный за оборот наркотиков, оказался причастен к ограблению в Волхове

В Волховском районе Ленобласти спустя год задержали мужчину, причастного к разбойному нападению. Он попался еще и на наркотиках.

Преступный инцидент произошел в декабре прошлого года в организации по предоставлению микро займов, расположенной в Волхове. Там сработала тревожная кнопка, после чего на место оперативно прибыли правоохранители. Они установили, что 25 декабря неизвестный вошел в помещение офиса где, угрожая ножом сотруднику, похитил 65 тыс. рублей и скрылся.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Петербургу и области, по данному факту возбудили уголовное дело.

В пятницу, 18 декабря, полицейские установили причастность к совершению данного преступления 38-летнего мужчины. 14 числа он был задержан и арестован за незаконный оборот наркотиков. Мера пресечения арест — не изменялась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина сам задержал вора, который пробрался в его квартиру на Пискаревском.