Мужчина сам задержал вора, который пробрался в его квартиру на Пискаревском

Мужчина сам задержал вора, который пробрался в его квартиру на Пискаревском
Входная дверь была открыта. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Петербуржец задержал злоумышленника, который пробрался в его квартиру. Подозреваемого в преступлении передали правоохранителям.

Инцидент произошел в пятницу, 18 декабря, в доме №151 по Пискаревскому проспекту. Около 6 часов утра в отдел полиции обратился 34-летний мужчина. Он рассказал, что к нему в квартиру через незакрытую дверь проник неизвестный мужчина.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, хозяин квартиры сам задержал незваного гостя, а после вызвал полицию.

Злоумышленник успел похитить два мобильных телефона, личные вещи и документы, но уйти до прихода жильца ему не удалось. Общая сумма ущерба составила 12 тыс. 900 рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петродворце неизвестные обчистили частный дом почти на 3 млн рублей.

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