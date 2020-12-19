В Петродворце неизвестные обчистили частный дом почти на 3 миллиона

В Петродворце неизвестные обчистили частный дом почти на 3 миллиона
Полицейские начали розыск злоумышленников, Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петродворцовом районе Петербурга неизвестные обчистили частный дом почти на 3 млн рублей.

Инцидент произошел в пятницу, 18 декабря, в Петродворце. В отдел полиции обратился 33-летний мужчина. Он рассказал, что в период с 15:20 до 18:00 неизвестные вынесли из частного дома на улице Чайновская деньги и ювелирные украшения.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, общая сумма ущерба составила 2,9 млн рублей.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Полицейские начали розыск злоумышленников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что домушник вынес топор и столовые приборы из частного дома в Репино. Ущерб составил 6 750 рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти кража розыск


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Задержан безработный мужчина за нападение на дедушку в парадной на Коллонтай
Сотрудников полиции уволят за «крышевание» торговца у Московского ...
Пенсионерку спасли из горящей квартиры в доме на Бухарестской
В Петербурге на бесплатную медпомощь направят 172 млрд рублей
В Петербурге коронавирус унес жизни еще 75 человек
Мужчина, задержанный за оборот наркотиков, оказался причастен к ограблению ...
В Петербурге коронавирус подхватили еще 3 754 человека
Спасатели тушат квартиру на Бухарестской улице