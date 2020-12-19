Трамп выступил против локдауна из-за коронавируса

Трамп выступил против локдауна из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Действующий президент США Дональд Трамп выступил против введения в США локдауна из-за ситуации с коронавирусом.

На своей странице в Twitter он опубликовал объявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о введении в ряде регионов страны строгих ограничений из-за пандемии.

«Мы не хотим локдаунов. Решение проблемы не может быть хуже самой проблемы», — отметил Трамп.

По последним данным, с начала пандемии зарегистрировано 17 589 590 случаев коронавируса, число смертельных случаев достигло 315 174.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Джо Байден сообщил, что готовится к публичной вакцинации от коронавирусной инфекции. Политик отметил, что он не хотел был лезть за прививкой без очереди. Однако ему важно показать американцам, что вакцина безопасна.

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