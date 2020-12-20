В Петербурге за сутки коронавирусом заразились 3 759 человек

Коронавирус продолжает набирать обороты. За минувшие сутки в Петербурге выявили 3 759 инфицированных Covid-19. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости новым вирусом.

Об этом стало известно в воскресенье, 20 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, лидирует в указанном рейтинге Москва — 7 263 новых зараженных. На третьем месте снова оказалась Московская область, где за сутки положительный тест получили 1 539 человек. В Ленобласти — 227 новых ковид-пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у пациентов с тяжелой формой ковидной пневмонии наблюдаются две фазы инфицирования. К такому выводу пришли ученые.