Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса заразнее на 70%

Обнаруженный в Великобритании новый генетический вариант коронавируса может быть на 70% более заразным. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

По его словам, данный штамм заразнее по сравнению с предыдущими, однако эта информация пока остается неточной.

Джонсон отметил в ходе пресс-конференции, запись трансляции которой опубликована в его Twitter, пока нет никаких свидетельств, что новый вид способен вызывать более тяжелое течение COVID-19 или отличается более высокой смертностью.

Кроме того, британский премьер объявил о введении в Лондоне и регионах на юге Британии новых ограничений, которые означают локдаун.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Всемирная организация здравоохранения высказалась о более заразном типе коронавируса, обнаруженном в Великобритании на прошлой неделе.