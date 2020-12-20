Гендиректором «Метростроя Северной столицы» стал экс-глава ЗАО «Пилон»

Согласно информации Единого государственного реестра юридических лиц, с 18 декабря пост генерального директора компании АО «Метрострой Северной столицы» занимает Владимир Шмидт.

Ранее новый руководитель метростроительной компании, созданной банком ВТБ, занимал должность главы мостостроительной организации «Пилон». Кроме того, до 2013 года Шмидт являлся первым заместителем председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Напомним, что группа ВТБ недавно безвозмездно передала 65% акций «Метростроя Северной столицы» в собственность города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что строительство «коричневой» ветки метро в Петербурге получило дополнительное финансирование: из городского бюджета на её развитие выделили еще 100 миллионов рублей. Дополнительное финансирование пойдет на проектно-изыскательские работы по строительству участка от станции «Казановская» до станции «Обводный канал — 2».