В «Векторе» рассказали о пожизненном иммунитете к коронавирусу у переболевших россиян

У некоторых пациентов, переболевших COVID-19, может сформироваться пожизненный иммунитет к коронавирусу. Такое заявление сделал директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

По его словам, у большинства переболевших уровень защиты организма все же снижается. Глава «Вектора» отметил в фильме журналистки Наили Аскер-заде на канале «Россия-1», что это происходит через шесть — максимум десять месяцев.

Так, спустя указанный период после инфицирования потребуется дополнительная стимуляция иммунитета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки положительный тест на коронавирус сдали 28 948 человек. Также за указанный период от COVID-19 скончались 511 человек. Выздороветь от COVID-19 за сутки смогли 20 915 человек.