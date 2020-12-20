В «Векторе» рассказали о пожизненном иммунитете к коронавирусу у переболевших россиян

В &#171;Векторе&#187; рассказали о пожизненном иммунитете к коронавирусу у переболевших россиян
У большинства россиян иммунитет снижается. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

У некоторых пациентов, переболевших COVID-19, может сформироваться пожизненный иммунитет к коронавирусу. Такое заявление сделал директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

По его словам, у большинства переболевших уровень защиты организма все же снижается. Глава «Вектора» отметил в фильме журналистки Наили Аскер-заде на канале «Россия-1», что это происходит через шесть — максимум десять месяцев.

Так, спустя указанный период после инфицирования потребуется дополнительная стимуляция иммунитета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки положительный тест на коронавирус сдали 28 948 человек. Также за указанный период от COVID-19 скончались 511 человек. Выздороветь от COVID-19 за сутки смогли 20 915 человек.

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